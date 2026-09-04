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حققت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، رقما قياسيا تاريخيا مع حكومتها اليمينية، التي بقت حتى اليوم الجمعة في المنصب، لفترة أطول دون انقطاع، عن أي حكومة أخرى منذ تأسيس الجمهورية الإيطالية في عام 1946.

وتجاوزت ميلوني (49 عاما) الرقم القياسي السابق الذي حققته الحكومة الثانية برئاسة سيلفيو برلسكوني، والتي تولت السلطة من عام 2001 حتى عام 2005.

وتولت ميلوني، التي تقود أيضا حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف، رئاسة الوزراء لمدة 1413 يوما.

وأدت ميلوني اليمين الدستورية في 22 أكتوبر 2022، كأول امرأة تقود حكومة إيطالية.

واستمرت الحكومة الثانية لبرلسكوني 1412 يوما.

يشار إلى أن إيطاليا شهدت تغييرات متكررة في الحكومة وعدم استقرار سياسي خلال العقود الماضية.

ومنذ تأسيس الجمهورية قبل 80 عاما، شهدت البلاد 68 حكومة، استمرت في المتوسط حوالي 13 شهرا فقط.

وتولى ائتلاف ميلوني، المكون من 3 أحزاب يمينية ومحافظة، السلطة منذ حوالي أربع سنوات.

وينطبق الرقم القياسي فقط على فترة ولاية بدون انقطاع لحكومة واحدة.

وإذا ما تم إحصاء العديد من الحكومات بقيادة نفس رئيس الوزراء مجتمعة، يبقى برلسكوني متقدما بأكثر من 9 سنوات في المنصب.

وتحتل ميلوني حاليا المركز السابع بحسب هذا المقياس.