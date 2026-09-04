البنتاجون يعلق مؤقتا فحوص التستوستيرون الإلزامية للعسكريين فوق 30 عاما

أفاد مسئول أمريكي، أمس الخميس، بأن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" علّقت مؤقتا توجيهات أصدرتها أخيرا، تقضي بإلزام أفراد القوات المسلحة البالغين 30 عاما فأكثر بالخضوع لفحوص للكشف عن نقص هرمون التستوستيرون.

ونشر "البنتاجون"، يوم الأربعاء مذكرة قال فيها إن هذه الفحوص تهدف إلى "تحسين الصحة والأداء"، قبل أن يحذف الخميس المذكرة والبيان المرافق لها الصادر عن المتحدث باسمه شون بارنيل.

وقال المسئول الأمريكي لوكالة رويترز للأنباء إن "مسودة الوثيقة التي نُشرت الأربعاء أُلغيت مؤقتا لإتاحة المجال لإجراء تحديثات"، مشيرا إلى أن التوجيهات المؤقتة لا تزال سارية.

ونصت التوجيهات التفصيلية على مسارات منفصلة لفحص نقص هرمون التستوستيرون لدى الرجال والنساء، على أن تُجرى الفحوص ضمن التقييمات الصحية السنوية.

وكان من المقرر أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ فورا. وقالت الوزارة إن الهدف منها هو تعزيز الجاهزية القتالية عبر رصد المشكلات المرتبطة بالهرمونات والقدرة على التحمل ومعالجتها.