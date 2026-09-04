 الزمالك يعلن عن زيه البديل في الموسم الجديد - بوابة الشروق
الجمعة 4 سبتمبر 2026 10:40 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح الجهاز الفني لمنتخب مصر بشأن تقليل عدد المحترفين الأجانب في الدوري؟
النتـائـج تصويت

الزمالك يعلن عن زيه البديل في الموسم الجديد

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 4 سبتمبر 2026 - 10:20 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 سبتمبر 2026 - 10:20 ص

أعلن نادي الزمالك رسميًا عن الزي الثاني والبديل للفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2026-2027.

وجاء القميص البديل باللون الأسود، مع وجود شعار الزمالك باللون الفسفوري أعلى يسار القميص.

جدير بالذكر أن الزمالك سبق أن أعلن عن القميص الأساسي باللون الأبيض التقليدي، مع وجود خطين باللون الأحمر، ويعلو شعار النادي على القميص خمس نجوم ذهبية.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره إيه إس بورت، بطل جيبوتي، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك