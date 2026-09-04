موعد مباراة الزمالك والميناء الجيبوتي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اختبارًا جديدًا في مستهل مشواره ببطولة دوري أبطال أفريقيا، عندما يواجه الميناء الجيبوتي، بطل جيبوتي، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الأول للمسابقة القارية.

موعد مباراة الزمالك والميناء الجيبوتي

تنطلق مباراة الزمالك والميناء الجيبوتي، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، وسط تطلعات من الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة مريحة تمنحه أفضلية قبل لقاء الإياب.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والميناء الجيبوتي

تُذاع مباراة الزمالك والميناء الجيبوتي عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس»، الناقل الحصري لمنافسات البطولة القارية.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك والميناء الجيبوتي

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» مهمة إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم من بوركينا فاسو، بقيادة حميدو ديرو حكمًا للساحة، ويعاونه لامين دوفينت أدولف حكمًا مساعدًا أول، وداودا تراوري حكمًا مساعدًا ثانيًا، فيما يتولى جان واتارا مهمة الحكم الرابع.

كما عيّن «كاف» الجنوب سوداني سيبيت ليبراتو بيجي راسا مراقبًا للمباراة.

الزمالك يستهل مشواره الأفريقي

ويشارك الزمالك في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا بصفته بطل الدوري المصري الممتاز، بعد غياب عن منافسات البطولة القارية خلال السنوات الماضية.

ويتطلع الفريق الأبيض إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز في مباراة الذهاب، من أجل وضع قدم في الدور التالي ومواصلة المنافسة على اللقب.

ويولي الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال أهمية كبيرة لمباراة البداية، رغم مواجهة فريق أقل خبرة وإمكانات مقارنة بالزمالك، إذ يخشى المدير الفني من حدوث أي مفاجأة، وقرر الاعتماد على القوام الأساسي للفريق، مع تجنب إجراء تغييرات عديدة قد تؤثر في حالة الانسجام التي وصل إليها اللاعبون خلال الجولات الثلاث الأولى من الدوري.

غياب بنتايك وعودة محتملة لناصر منسي

ويغيب المغربي محمود بنتايك عن المباراة، بعد حصوله على بطاقة حمراء خلال نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في الموسم الماضي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وفي المقابل، يفاضل الجهاز الفني بين أحمد عبد الرحيم «إيشو» وأحمد فتوح لشغل مركز الظهير الأيسر، بينما تتوقف مشاركة الأخير على مدى استجابته للعلاج بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها قبل مواجهة بتروجت الأخيرة، والتي تسببت في خروجه من قائمة المباراة.

وقد تشهد المواجهة أيضًا عودة ناصر منسي إلى حسابات الجهاز الفني، بعدما غاب عن المباريات الأخيرة في الدوري، حيث يسعى الجهاز إلى منحه فرصة لاستعادة الثقة، خاصة أنه لم يسجل أو يصنع أي أهداف حتى الآن.

ومن المرجح أن يبدأ ناصر منسي المباراة على مقاعد البدلاء، على أن يحصل على فرصة المشاركة وفقًا لسير اللقاء، خاصة إذا نجح الزمالك في فرض أفضليته.

معتمد جمال يحذر من مفاجآت بطل جيبوتي

وشهدت التدريبات الأخيرة للزمالك اجتماعات متواصلة بين معتمد جمال واللاعبين، حرص خلالها المدير الفني على شرح بعض الجوانب الفنية والتكتيكية التي يرغب في تنفيذها خلال المباراة.

وشدد معتمد جمال على ضرورة التركيز والالتزام بالتعليمات، وبذل أقصى جهد داخل الملعب، مع عدم النظر إلى اسم أو تاريخ المنافس، مؤكدًا أهمية تقديم بداية قوية في البطولة.

ويأمل الجهاز الفني أن تكون مواجهة الميناء الجيبوتي بمثابة رسالة إلى جميع المنافسين بأن الزمالك يدخل البطولة بهدف المنافسة على اللقب، وليس مجرد العودة إلى دوري أبطال أفريقيا بعد غياب دام ثلاث سنوات، خاصة بعدما وصل الفريق في الموسم الماضي إلى نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

الزمالك يبحث عن اللقب الغائب منذ 2002

وأكد معتمد جمال للاعبيه أن جماهير الزمالك تنتظر التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا منذ أكثر من 25 عامًا، حيث يعود آخر تتويج للفريق بالبطولة إلى عام 2002، عندما تغلب على الرجاء المغربي في النهائي.

كما شدد المدير الفني على أهمية البطولة، باعتبار أن التتويج بها يمثل بوابة الزمالك للمشاركة للمرة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية، مطالبًا اللاعبين بالتمسك بالفرصة والعمل على إسعاد الجماهير، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق.