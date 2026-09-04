ارتفاع حصيلة الوفيات في كارثة عبارة قبرص إلى 12 بالإضافة إلى 16 في عداد المفقودين

ارتفعت حصيلة الوفيات في حادث غرق العبارة قبالة سواحل شمال قبرص مطلع الأسبوع الماضي إلى 12 شخصا، بعد أن تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثتين إضافيتين ليلة الخميس- الجمعة، حسبما قال رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أونال أوستل اليوم الجمعة.

وقال أوستل إن الجثتين اللتين تم انتشالهما هما لامرأتين، ولم يتم تحديد هويتهما رسميا بعد.

وأوضح أوستل للصحفيين في كيرينيا، المعروفة أيضا بالاسم التركي جيرنه، أن ذلك يرفع عدد الجثث التي تم انتشالها من الحطام، من على عمق نحو 554 مترا، إلى أربع جثث، فيما لا يزال 16 شخصا في عداد المفقودين.

وانقلبت العبارة "فيلو جيت" يوم الأحد الماضي، بعد وقت قصير من إبحارها من ميناء كيرينيا شمالي قبرص، متجهة إلى الساحل التركي الجنوبي.

وتسربت المياه إلى العبارة ذات البدن المزدوج لأسباب لا تزال غير واضحة، فامتلأت بالمياه ومالت إلى أحد جانبيها، قبل أن تغرق في نهاية المطاف على بعد بضعة كيلومترات من الساحل القبرصي. وتم إنقاذ 239 شخصا ممن كانوا على متنها.

وتمكن فريق متخصص من تركيا من تحديد موقع الحطام أمس الأول الأربعاء باستخدام مركبات تعمل عن بعد تحت الماء.

ومنذ ذلك الحين، انضمت سفينة الإنقاذ التابعة للبحرية التركية "تي سي جي أليمدار" إلى السفينة "تي سي جي إيشين" في عمليات البحث. وقال أوستل إن طاقم "أليمدار" يواصل جهوده "حتى نصل إلى آخر شخص".

وتعهد أوستل بأن المسئولين عن غرق العبارة سيواجهون تبعات قانونية.