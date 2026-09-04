صدور أمر باعتقال نائبة رئيس الفلبين لتهديدها باغتيال الرئيس

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أصدرت محكمة فلبينية أمرا باعتقال سارة دوتيرتي، نائبة رئيس البلاد، اليوم الجمعة، على خلفت اتهامات بأنها هددت باغتيال الرئيس وشخصين آخرين.

وعزل مجلس النواب دوتيرتي بالفعل في مايو الماضي بسبب نفس الاتهامات، ومخالفات مالية مزعومة.

ومن شأن الإدانية أن تعرقل خطط دوتيرتي لخوض الانتخابات الرئاسية في 2028 عندما تنتهي ولاية الرئيس فرديناند ماركوس الابن، ومدتها ست سنوات.

وأشار محامي نائبة الرئيس، التي نفت الاتهامات، إلى أنها سوف تدفع كفالة لتجنب الاحتجاز بينما تواجه المحاكمة أمام محكمة مدينة كويزون الإقليمية.

وقال بول لورانس ليم في بيان: "هي لا تعتزم التهرب من القانون وسوف تواصل انتهاج كل سبل الانتصاف المتاحة"، دون إسهاب.

وتأتي الاتهامات من تهديد أدلت به دوتيرتي في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت في 2024، لماركوس وزوجته ورئيس مجلس النواب حينها مارتن روموالديز بأنها استأجرت قاتلا سيقتلهم في حال تم قتلها، فيما تصاعدت نزاعاتهم السياسية. ولفتت نائبة الرئيس إلى أن تهديدها ليس مزحة.

وقالت لاحقا إن تهديد ماركوس لم يكن إلا للإعراب عن خوفها على سلامتها.

يشار إلى أن نائبة الرئيس هي ابنة الرئيس السابق رودريجو دوتيرتي سلف ماركوس.