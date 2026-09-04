 الخزانة الأمريكية: عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف 3 كيانات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخزانة الأمريكية: عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف 3 كيانات


نشر في: الجمعة 4 سبتمبر 2026 - 5:52 م | آخر تحديث: الجمعة 4 سبتمبر 2026 - 5:52 م

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها أصدرت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، وأوضحت عبر موقعها على الإنترنت أن العقوبات الجديدة تستهدف 3 كيانات، كما أصدرت الوزارة ترخيصًا عامًا جديدًا فيما يتصل بتعامل الأفراد أو الشركات تجاريًا مع إيران.

وتستهدف العقوبات بنوك: جولدن جلوبال، وياتيريم بنكاسي، وأنونيم شيركتي، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وكان وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، قد توعد يوم الثلاثاء الماضي بفرض عقوبات جديدة في الأيام المقبلة، تشمل مصارف، وقال إن شركات الطيران والقطاع البحري والأصول الرقمية ربما تكون أهدافًا محتملة للعقوبات، وذلك ضمن إطار التهديد الأمريكي بتوسيع العقوبات على كل الدول أو الشركات التي تتعاون مع إيران.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب مساعيها لخنق الاقتصاد الإيراني

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