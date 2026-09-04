متحدث الجيش الإيراني: سنرد على أي هجوم إسرائيلي بشكل أسرع وأكثر شدة

- دمرنا أنظمة دفاع جوي في القواعد الأمريكية بالمنطقة

قال المتحدث باسم الجيش الإيراني، محمد أكرمينيا، الجمعة، إن بلاده تحول عقيدتها العسكرية تدريجيًا نحو «الهجوم الاستباقي» منذ حرب يونيو 2025.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أكرمينيا خلال برنامج بثه التلفزيون الرسمي الإيراني، وقال فيها: «عندما نواجه تهديدًا أمريكيًا فإننا ندافع عن أنفسنا، والقانون الدولي يسمح لنا بالدفاع عن أنفسنا بشكل استباقي».

وأوضح أكرمينيا أن القوات الإيرانية استهدفت القواعد الأمريكية الممتدة من الأردن إلى الإمارات، ردًا على الهجمات الأمريكية.

ولفت إلى أن الجيش الإيراني دمر أنظمة دفاع جوي في القواعد الأمريكية بالمنطقة، مؤكدًا أن بلاده سترد «بشكل أسرع وأكثر شدة» في حال تعرضها لهجوم إسرائيلي.

وذكر أكرمينيا: «كانت بعض هذه القواعد تضم منشآت رادار وأنظمة دفاع جوي وتم تدميرها، ومع تدمير هذه الأنظمة أصبح استهداف الأراضي المحتلة وقواعد النظام الصهيوني في المنطقة أسهل بكثير مقارنة بالماضي».

وعن التهديدات الإسرائيلية لبلاده، قال إن «النظام الصهيوني منشغل حاليًا بالانتخابات، ورئيس وزرائه (بنيامين نتنياهو) يدلي بتصريحات موجهة للداخل لأغراض انتخابية»، مشددًا على أن أي هجوم إسرائيلي سيُقابل باستهداف «أسهل وأسرع وأكثر شدة».

حرب يونيو 2025

وفي 13 يونيو 2025، شنت إسرائيل، بدعم أمريكي، عدوانًا على إيران استمر 12 يومًا، وشمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير 2026 حربًا على إيران، تخللها إغلاق مضيق هرمز الحيوي لصادرات النفط وسلاسل الإمداد العالمية.

وردت إيران بهجمات على دول خليجية، وعلى ما قالت إنها «أهداف أمريكية وإسرائيلية» في المنطقة، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وفي 18 يونيو، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم لإنهاء الأعمال القتالية وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة، لكنها تعثرت لاحقًا بسبب خلافات بشأن تنفيذها وأمن الممر المائي.