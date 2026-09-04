مدرب لودوجوريتس: سعيد بوجود حسام عبد المجيد وأثق في قدراته

أكد الألماني توماس ريس، المدير الفني لفريق لودوجوريتس البلغاري، أن حسام عبد المجيد يحتاج إلى مزيد من الوقت للتأقلم مع أجواء كرة القدم الأوروبية، معربًا في الوقت نفسه عن ثقته بقدرته على التطور واستعادة جاهزيته البدنية والفنية.

وانضم عبد المجيد إلى لودوجوريتس خلال فترة الانتقالات الصيفية قادمًا من الزمالك، قبل أن يسجل ظهوره الأساسي الأول مع الفريق في مواجهة سبارتاك فارنا، التي انتهت بالتعادل 1-1 ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري البلغاري.

وأوضح ريس أن بداية حسام عبد المجيد لم تكن سهلة، في ظل اختلاف الأجواء ومتطلبات المنافسة الأوروبية، لكنه أبدى ارتياحه للمستوى الذي قدمه عبد المجيد في مشاركته الأولى، وهو ما دفعه إلى الاستمرار في الاعتماد عليه.

وقال المدرب في تصريحات تلفزيونية"الانتقال إلى بلغاريا لم يكن سهلاً على حسام من ناحية التأقلم، لكنني راضٍ عن أدائه في مباراته الأولى، ولذلك شارك أيضًا في المباراة التالية".

وأضاف أن الجهاز الفني يتحمل مسؤولية تطوير اللاعبين ورفع مستوياتهم الفنية والبدنية، مشيرًا إلى أن عبد المجيد سيخضع خلال الفترة المقبلة لبرنامج تدريبي خاص يركز على بعض الجوانب التي تحتاج إلى التحسين، بهدف الوصول به إلى أفضل جاهزية ممكنة.

وشدد ريس على أن قراراته المتعلقة بالتشكيل الأساسي تعتمد بصورة أساسية على ما يقدمه اللاعبون في التدريبات والمباريات، بعيدًا عن التقارير أو الضغوط الإعلامية.

واختتم مدرب لودوجوريتس حديثه بالتأكيد على ثقته في حسام عبد المجيد، قائلًا إنه سعيد بوجوده ضمن صفوف فريقه، ومؤكدًا قدرته على مواصلة التطور وتقديم الإضافة المنتظرة خلال الفترة المقبلة.