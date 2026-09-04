إصابة مسعف فلسطيني وانقلاب مركبة جراء إرهاب المستوطنين بالضفة المحتلة

- مصادر محلية أفادت بأن المستوطنين سرقوا المركبة بعد الهجوم عليها

أصيب مسعف فلسطيني، الجمعة، بمنطقة مرج سيع قرب قرية المغير، بمحافظة رام الله والبيرة، وسط الضفة الغربية المحتلة؛ جراء إرهاب مستوطنين إسرائيليين.

وأفادت مصادر محلية بأن مسعفا فلسطينيا أصيب إثر اعتداء مستوطنين على سيارة إسعاف بمرج سيع، غرب المغير.

وأضافت المصادر أن المسعف أصيب أثناء القيام بواجبه في إسعاف فلسطينيين جراء انقلاب مركبتهم بسبب هجوم للمستوطنين.

وأكدت أن المستوطنين هاجموا المركبة التي كانت تقل 5 فلسطينيين، بينهم اثنان من كبار السن، وهم في طريقهم إلى القرية، ما أدى إلى انقلاب المركبة.

وأشارت المصادر إلى سرقة المستوطنين للمركبة التي انقلبت، بينما اقتحم مستوطنون يستقلون جرارات زراعية المنطقة المذكورة من منطقة الخلايل بالتزامن مع الهجوم.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، بالتزامن مع اقتحامات وعمليات ينفذها الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة منها.

وفي يونيو الماضي، حذر أربعة عشر مقررا أمميا من أن التصاعد الحاد في وتيرة "إرهاب المستوطنين"، بدعم وتواطؤ من الدولة الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، يشكل خطرا وجوديا على المجتمعات الفلسطينية.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 156 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات إرهابية شبه يومية بهدف تهجير الفلسطينيين قسرا من أراضيهم.