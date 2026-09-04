أطباء السودان: مقتل 5 بينهم طفل بقصف مدفعي على الدلنج

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أعلنت شبكة أطباء السودان، الجمعة، مقتل 5 أشخاص بينهم طفل وإصابة آخرين جراء قصف مدفعي استهدف أحياء بمدينة الدلنج في ولاية جنوب كردفان جنوبي السودان.

وقالت الشبكة غير الحكومية، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "قتل 5 أشخاص بينهم طفل وأصيب آخرون".

واتهمت "الحركة الشعبية/ شمال"، بقيادة عبد العزيز الحلو والمتحالفة مع قوات "الدعم السريع"، بقصف الدلنج بالمدفعية صباح الجمعة.

و"الحركة الشعبية لتحرير السودان/ شمال"، بقيادة الحلو، فصيل مسلح يسيطر على مناطق في جبال النوبة بولاية جنوب كردفان، وانضم في فبراير 2025 إلى تحالف مع "الدعم السريع" وقوى سياسية ومسلحة أخرى، ووقع ميثاقا في العاصمة الكينية نيروبي لتشكيل سلطة موازية.

وفي يوليو 2025، أعلن التحالف تشكيل مجلس رئاسي للسلطة الموازية برئاسة قائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي"، فيما عُين الحلو نائبا له.

وأضافت الشبكة، أن القصف استهدف الأعيان المدنية والأحياء الجنوبية والغربية للمدينة، معتبرة ذلك "انتهاكا واضحا للأعراف الدولية التي تجرم استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من "الحركة الشعبية/ شمال" بشأن اتهامات الشبكة.

والدلنج ثاني أكبر مدن ولاية جنوب كردفان، وظلت لنحو عامين تحت حصار فرضته قوات "الدعم السريع" و"الحركة الشعبية/ شمال"، قبل أن يعلن الجيش السوداني في 26 يناير الماضي فتح الطريق إليها عقب عملية عسكرية.

ورغم فك الحصار، استمرت المدينة خلال الأشهر التالية في التعرض لقصف مدفعي وهجمات بطائرات مسيرة، وسط مواجهات بين الجيش من جهة و"الدعم السريع" و"الحركة الشعبية/ شمال" من جهة أخرى.

وتشهد ولاية جنوب كردفان منذ أشهر معارك متصاعدة، بعدما أصبحت إحدى أبرز جبهات القتال بين الجيش السوداني من جهة، و"الدعم السريع" و"الحركة الشعبية/ شمال" من جهة أخرى.

واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل 2023 بين الجيش و"الدعم السريع"، إثر خلافات بشأن المرحلة الانتقالية ودمج الأخيرة في المؤسسة العسكرية، قبل أن تتسع رقعة المواجهات إلى مناطق واسعة من البلاد.