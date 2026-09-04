 مبابي يقود هجوم ريال مدريد أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مبابي يقود هجوم ريال مدريد أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني

الشروق
نشر في: الجمعة 4 سبتمبر 2026 - 9:05 م | آخر تحديث: الجمعة 4 سبتمبر 2026 - 9:06 م

أعلن  جوزيه مورينيو المدير الفني لريال مدريد التشكيل الأساسي لفريقه استعدادًا لمواجهة ريال بيتيس، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2026-2027.

ويستضيف ملعب «لا كارتوخا» المباراة، حيث يسعى ريال مدريد لمواصلة انطلاقته القوية في المسابقة، بعدما جمع 9 نقاط من مبارياته الثلاث الأولى ويحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، بينما يدخل ريال بيتيس اللقاء وفي رصيده 6 نقاط بالمركز السابع.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: مارك كوكوريا - دين هاوسين - إبراهيما كوناتي - دينزل دومفريس.

الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - أردا جولر - فيدريكو فالفيردي.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي.

 

 

 


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