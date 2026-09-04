مبابي يقود هجوم ريال مدريد أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني

أعلن جوزيه مورينيو المدير الفني لريال مدريد التشكيل الأساسي لفريقه استعدادًا لمواجهة ريال بيتيس، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2026-2027.
ويستضيف ملعب «لا كارتوخا» المباراة، حيث يسعى ريال مدريد لمواصلة انطلاقته القوية في المسابقة، بعدما جمع 9 نقاط من مبارياته الثلاث الأولى ويحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، بينما يدخل ريال بيتيس اللقاء وفي رصيده 6 نقاط بالمركز السابع.
وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
الدفاع: مارك كوكوريا - دين هاوسين - إبراهيما كوناتي - دينزل دومفريس.
الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - أردا جولر - فيدريكو فالفيردي.
الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي.