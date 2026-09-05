ويتكوف وكوشنر يصلان إلى موسكو

وصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، إلى العاصمة الروسية موسكو، لإجراء مباحثات حول إنهاء النزاع في أوكرانيا.

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، أكد مصدر لوكالة «تاس» الروسية أن ويتكوف وكوشنر سيزوران اليوم موسكو ثم كييف غدا.

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الجمعة، عن إرساله المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، في مهمة دبلوماسية تهدف إلى إحياء جهود السلام بين روسيا وأوكرانيا، بعد أشهر من الجمود في المفاوضات.

وترك ترامب الباب مفتوحا أمام إمكانية تحقيق اختراق، مشيرا إلى وجود «فكرة للسلام» دون الخوض في تفاصيلها.

ولم تسفر محاولات إدارة ترامب للتوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا إلى نتائج تذكر حتى الآن، وتعثرت المفاوضات خلال الأشهر الماضية.

ووفقا لما أفادت به «رويترز» ووسائل إعلام أخرى، توجه مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) جون راتكليف، إلى موسكو في أواخر أغسطس، في إطار مساع للضغط على نظرائه هناك للنظر في إمكانية التوصل إلى تسوية.

ويشكك معظم مسئولي أجهزة الاستخبارات الغربية في أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مهتم بإبرام اتفاق على المدى القصير، بينما تعتقد الاستخبارات الأوكرانية أنه على الأرجح سيتجه في المستقبل القريب إلى تصعيد الحرب بدلًا من تهدئتها.