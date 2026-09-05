الأمم المتحدة تعتمد خريطة جديدة للعالم تظهر الحجم الحقيقي لإفريقيا

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- 164 دولة في الجمعية العامة تؤيد القرار.. والولايات المتحدة ترفضه: يروج لأجندة أيديولوجية

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار يدعو إلى التخلي تدريجيا عن خريطة ميركاتور التقليدية واستبدالها بخرائط أكثر دقة في تمثيل أحجام القارات، وعلى رأسها تصميم "إيرث إيكوال" الذي أطلق عام 2018.

وقادت توجو، هذه المبادرة دعماً لحملة الاتحاد الإفريقي الرامية إلى الحد من استخدام إسقاط "ميركاتور"، الذي يشوه الأحجام النسبية لليابسة عبر تكبير المناطق القريبة من القطبين، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

ويجعل إسقاط "ميركاتور" جزيرة جرينلاند تبدو بحجم مماثل تقريباً لإفريقيا، رغم أن مساحة القارة الإفريقية أكبر بنحو 14 مرة.

وقال وزير خارجية توجو، روبرت دوسي، لـ"رويترز" قبيل التصويت: "يبدأ العالم العادل بخريطة عادلة".

ويشجع القرار على استخدام تصميم "إيرث إيكوال"، الذي يعرض أحجام القارات بشكل أكثر دقة.

وأوضحت وزارة خارجية توجو، في بيان، أن القرار "غير ملزم قانوناً"، كما أنه "لا يشكك بأي شكل في استخدام إسقاط ميركاتور للملاحة البحرية والجوية".

واعتُمد القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 164 صوتاً مقابل صوت واحد، مع امتناع 6 دول عن التصويت.

واعتبرت الولايات المتحدة، وهي الدولة الوحيدة التي صوتت ضد القرار، أنه يروج لـ"أجندة أيديولوجية" ويصرف الانتباه عن "المشكلات الحقيقية المتعلقة بالسلام والازدهار والعلاقات الدولية الجيدة".

وقال دوسي لـ"رويترز"، إن خريطة "ميركاتور" لا تزال تستخدم على نطاق واسع في الفصول الدراسية، لكن توجو تأمل في تعديل مواد الجغرافيا المدرسية لديها بحلول نهاية العام.

وأضاف: "ستكون توجو أول دولة تغير كتب الجغرافيا الخاصة بها.. علينا تغييرها في الفصول الدراسية لكي نقدم مثالاً يحتذى لجميع دول العالم".

ومضى قائلا إن توجو ستضغط على حكومات أخرى ومدارس ومنظمات دولية وشركات تكنولوجيا للتخلي عن إسقاط "ميركاتور" المستخدم منذ قرون، مضيفاً أن إسقاط "إيكوال إيرث" يوفر "أفضل تصور" للعالم.

وأوضح أن توجو تعتزم الاجتماع مع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي ومؤيدين من مناطق أخرى خلال الأشهر الستة المقبلة، للاتفاق على كيفية تعزيز تبني هذا الإسقاط على نطاق أوسع.

وذكر أن المناقشات بشأن الخطوات المقبلة يجب أن تشمل الشركات التي تدير الخرائط وأنظمة تحديد المواقع "جي بي إس" وغيرها من التقنيات القائمة على تحديد المواقع.

وربط دوسي الحملة الرامية إلى اعتماد الخريطة الجديدة بالجهود الإفريقية الأوسع لمواجهة إرث الحقبة الاستعمارية، مؤكدا في الوقت نفسه أنها لا تستهدف أوروبا أو أي حضارة أخرى.

وقال إن الانتشار الواسع لخريطة "ميركاتور" يعد أحد نتائج الحقبة الاستعمارية. وأضاف: "العالم يتغير، وإفريقيا أيضاً تتغير".

ويرى محللون أن اعتماد خرائط متساوية المساحة يمكن أن يمنح الأجيال الجديدة تصورا أكثر دقة عن الوزن الجغرافي والديموغرافي والاقتصادي والسياسي للقارة الإفريقية.