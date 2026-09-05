إعلام إيراني: لا خسائر بشرية جراء الاستهداف الأمريكي لناقلة نفط بالقرب من جزيرة خارك

أعلن إعلام إيراني، السبت، عن استهداف أمريكي لناقلة نفط إيرانية بالقرب من جزيرة خارك، ذاكرا أن الهجوم الأمريكي استهدف ناقلة نفط صغيرة ولا خسائر بشرية.

وقبلها، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي "عدة انفجارات" قرب جزيرة خارك، الميناء النفطي الرئيسي في البلاد، على وقع تصعيد عسكري مع الولايات المتحدة.

وقالت وكالة أنباء "فارس" إن مراسلها أفاد بسماع دوي الانفجارات لكن لم يُرصَد أي دخان.

وأفادت وكالة "نور نيوز" للأنباء التابعة للدولة بورود تقارير غير مؤكدة من مصادر محلية عن استهداف ناقلة إيرانية بالقرب من خارك بصاروخ أطلقته القوات الأمريكية.

وبعد شهر من الهدوء النسبي في الحرب التي اندلعت مع الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير عاد التصعيد العسكري الأحد الماضي مع تبادل الضربات، في وقت لا يزال المسار الدبلوماسي متعثراً.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن أمريكا قد تقصف قريباً منشأة إيران النووية في جبل الفأس، وذلك لو رصدت أي تحركات هناك. كما أكد ترامب كذلك أنه تم تطهير مضيق هرمز من الألغام بالكامل، واصفاً ما يحدث في إيران بالنزاع العسكري و"ليس حرباً".

وقال الرئيس ترامب، مساء الجمعة، إن الحرب مع إيران تمثل "أمراً بسيطاً" بالنسبة للولايات المتحدة، مؤكداً أن طهران لن تحصل على سلاح نووي. وأضاف أن الولايات المتحدة تشنّ "ضربات متقطعة... لكننا لا نقاتل راهنا".

وردا على تعليق بشأن اعتباره الحرب على إيران "أمراً بسيطاً" في حين قضى فيها 19 جندياً أمريكياً، عقد ترامب مقارنة بين الحرب على إيران وحرب الولايات المتحدة مثلاً في فيتنام أو أفغانستان التي امتدت لسنوات عدة.

وقال: "سمّوها ما شئتم، فهذا ليس بالأمر المهمّ. المهمّ هو أننا حققنا نجاحاً كبيراً.. ومنعنا إيران من حيازة السلاح النووي".

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، مشيراً إلى أن العديد من ناقلات النفط والسفن لا تزال تعبره.