حذر مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي، الدكتور إسماعيل الثوابتة، من أن قضية المفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة في قطاع غزة تمثل «كارثة إنسانية غير مسبوقة» تستدعي تدخلًا دوليًا عاجلًا، مشيرًا إلى التداعيات الخطيرة لاستمرار بقاء آلاف الجثامين تحت الركام.

وأوضح الثوابتة، في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن حجم الأزمة يتجاوز الإمكانات المحلية في ظل نقص الآليات والمعدات الثقيلة جراء الحصار، مشددًا على ضرورة تحمل المنظمات الدولية والحقوقية مسئولياتها عبر دعم طواقم الدفاع المدني لانتشال رفات الشهداء وحفظ كرامتهم.

واستحضر الثوابتة مجزرة «برج المهندسين» بالنصيرات كشاهد حي على هذه المأساة، مشيرًا إلى أن تدمير البرج السكني المكون من 6 طوابق نهاية أكتوبر 2023 أدى لارتقاء أكثر من 350 مواطنًا ونازحًا، لم تُسترد جثامين سوى 106 منهم فقط بسبب شح الإمكانيات، بينما يظل المئات تحت الركام حتى اليوم.

ودعا مدير عام الإعلام الحكومي وسائل الإعلام والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى تسليط الضوء على ملف المفقودين كأولوية إنسانية، وتوثيق جرائم الاحتلال المرتكبة بحق المدنيين العزل.