اليمن: مقتل 4 مدنيين وإصابة 9 جراء قصف الحوثيين تجمعا للمدنيين جنوب تعز

أفادت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، بمقتل أربعة مدنيين وإصابة تسعة آخرين، جراء استهداف مليشيات الحوثي تجمعًا للمدنيين في طريق هيجة العبد جنوب محافظة تعز بصاروخ باليستي

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية وطبية قولها، إن القصف الحوثي صباح اليوم، أسفر عن مقتل أربعة مدنيين وإصابة تسعة آخرين، إضافة إلى أضرار مادية في الموقع المستهدف.

ونوهت الوكالة أن مليشيا الحوثي تواصل استهداف المدنيين والأعيان المدنية في محافظة تعز، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وتجددت الاشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في محافظة تعز، في حين قال الجيش اليمني، اليوم السبت، إن الطيران الحربي استهدف بأكثر من 15 غارة مواقع في الساحل الغربي والحديدة.

وقالت القوات الحكومية اليمنية إنها بدأت هجوما معاكسا في جبهة جنوب الجراحي مسنودة بوحدات من قوات العمالقة.

كما نقلت وسائل إعلام يمنية صباح اليوم عن مصدر عسكري قوله: «سيطرنا على مرتفعي سعيد طه وذيبان في مديرية حيفان بمحافظة تعز».

وكانت المعارك العنيفة بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في محافظتي تعز والحديدة غربي اليمن أسفرت، أمس الجمعة، عن سقوط عشرات القتلى والجرحى ونزوح مئات المدنيين.

وقالت وسائل إعلام يمنية في وقت سابق إن القوات الحكومية تشن هجوما على مواقع للحوثيين في «جبل الوترة» بين محافظتي تعز ولحج، مؤكدة تجدد الاشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين في مختلف جبهات القتال.

بدوره، قال المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان، إن الطيران الحربي للقوات المسلحة، استهدف بأكثر من 15 غارة جوية مواقع وتجمعات وآليات مليشيا الحوثيين في جبهات الساحل الغربي بمحافظتي تعز والحديدة.