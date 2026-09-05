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أعلنت الأمم المتحدة مقتل 9 أشخاص بينهم 6 أطفال، وإصابة 13 آخرين، جراء انفجارات لذخائر من مخلفات الحرب في سوريا خلال الأسبوع الماضي.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الجمعة، خلال مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في نيويورك.

وقال دوجاريك إن المخاطر التي تشكلها الذخائر المتفجرة من مخلفات الحرب على المدنيين، لاسيما الأطفال، تثير "قلقا بالغا".

ونقل عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، تسجيل نحو 12 حادثة لذخائر متفجرة في 6 مناطق بسوريا خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف: "أفاد زملاؤنا في أوتشا بمقتل 9 أشخاص، بينهم 6 أطفال، وإصابة 13 آخرين في تلك الحوادث".

وأشار دوجاريك إلى أن الحادث الأكثر دموية وقع في منطقة درعا، حيث انفجر لغم أرضي أثناء مرور مركبة مدنية، ما أسفر عن مقتل 5 أطفال وإصابة 3 آخرين.

وأوضح أن الرقة سجلت العدد الأكبر من الحوادث، ما يعكس استمرار المخاطر الناجمة عن مخلفات الحرب في شمال سوريا.

وشدد دوجاريك على أن إزالة الذخائر المتفجرة والتوعية بمخاطرها وتقديم المساعدة للضحايا "أمور حيوية" لحماية المدنيين وضمان عودتهم الآمنة إلى منازلهم.

ومن حين إلى آخر، تعلن السلطات السورية سقوط قتلى وجرحى جراء انفجار مخلفات الحرب التي شنها نظام بشار الأسد على الشعب بين عامي 2011 و2024.

وفي 8 ديسمبر 2024، دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق، ما أنهى حكم نظام بشار الأسد، الذي استمر 24 عاما، وورثه عن والده حافظ الأسد (1971-2000).

وتواصل الجهات المعنية ومنظمات دولية، بينها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أعمالا ميدانية في مناطق سورية عدة للكشف عن الألغام والذخائر غير المنفجرة التي خلفتها الحرب.