مصادر يمنية: قتلى وجرحى بقصف على طريق هيجة العبد وتجدد المواجهات في تعز والحديدة

أفادت مصادر محلية يمنية، اليوم السبت، بسقوط قتلى وجرحى جراء قصف شنته جماعة الحوثي على مركبات في طريق "هيجة العبد" بمحافظة تعز، وسط استمرار التصعيد العسكري غربي البلاد.

وقالت المصادر، لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ": "إن القصف الذي استهدف مركبات على طريق هيجة العبد، المزدحم بالمسافرين، وهو طريق رئيسي يربط محافظة تعز بالمحافظات الجنوبية، أسفر عن سقوط أكثر من 10 قتلى وجرحى جرى نقلهم إلى مستشفيات في مدينة التربة".

وفي محافظة الحديدة، أفاد مصدر عسكري بأن القوات الحكومية في الساحل الغربي بدأت هجوماً لاستعادة مواقع تقدمت إليها جماعة الحوثي أمس الجمعة، شمالي وشرقي مديرية حيس، موضحاً أن قوات العمالقة ودرع الوطن تشارك في الهجوم، بعد ساعات من قصف مدفعي مكثف.

وفي تعز، تجددت المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في محيط المنفذ الشرقي للمدينة، عقب إحباط محاولة تسلل حوثية في جبهة القصر، بحسب المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري.

وتأتي هذه التطورات بعد هجمات واسعة شنها الحوثيون منذ أول أمس الخميس على مواقع القوات الحكومية في تعز، في محاولة للتقدم باتجاه المحاور المؤدية إلى مدينة المخا على الساحل الغربي.

وتمكنت الجماعة خلال الساعات الأولى من الهجوم من السيطرة على عدد من المواقع والتقدم في بعض مناطق المواجهات، قبل أن تدفع القوات الحكومية بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى جبهات غربي تعز وتشن هجمات مضادة.

وخلفت تلك المواجهات خسائر بشرية كبيرة في صفوف الجانبين، وفق مصادر عسكرية، دون أن تتضح حصيلة دقيقة بشأن تلك الخسائر.

ولم تصدر جماعة الحوثي حتى الآن أي تعليق بشأن الخسائر في صفوفها، كما لم تعلن مسئوليتها عن القصف الذي استهدف المركبات في "هيجة العبد".