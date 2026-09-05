5 شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

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ارتفعت حصيلة الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، إلى خمسة أشخاص، بعد استشهاد شخصين بقصف استهدف حي الرويس في مدينة النبطية، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وكان شخصان قد استشهدا في وقت سابق جراء غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية واستهدفتهما أثناء وجودهما على دراجة نارية في مدينة النبطية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

كما استشهد شخص في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة الرمادية بقضاء صور، لترتفع بذلك حصيلة الشهداء في جنوب لبنان إلى خمسة خلال الجمعة.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيّرة قال إن حزب الله أطلقها باتجاه قواته في ما وصفها بـ«المنطقة الأمنية»، مضيفاً أنه شن غارات في المنطقة.

واعتبر الجيش الإسرائيلي إطلاق المسيّرة خرقاً” للاتفاق، وقال إنه سيواصل عملياته في المنطقة والتصدي لما وصفها بمحاولات حزب الله المتكررة لاستهداف قواته.