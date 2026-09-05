حذّر الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بعمل رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من سماسرة الجامعات الذين يستغلون أحلام طلاب الثانوية العامة، عبر إعلانات على منصات التواصل الاجتماعي تزعم قدرتهم على تسهيل قبول الطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية بمجاميع أقل من الحدود الرسمية، مؤكدًا أن الوزارة تلاحق هذه الجهات وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.

وأوضح الجيوشي - في مداخلة هاتفية لبرنامج (هذا الصباح) المذاع على قناة (إكسترا نيوز) - أن ظاهرة الكيانات الوهمية التي تدعي منح شهادات أو تقديم برامج تعليمية وتدريبية غير معتمدة ليست جديدة، مضيفا أن وزارة التعليم العالي تعمل منذ سنوات على مواجهة هذه الكيانات من خلال منظومة الضبطية القضائية، ومتابعتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، بما في ذلك غلقها عند استيفاء الإجراءات القانونية.

وأكد أن هذه الكيانات تستغل طموحات الطلاب وأحلامهم، وتجذبهم بوسائل غير مشروعة للحصول على شهادات أو الالتحاق ببرامج تعليمية غير معترف بها، وهو ما قد يؤدي إلى إهدار أموالهم ووقتهم والتأثير سلبًا على مستقبلهم التعليمي.

وأشار القائم بعمل رئيس قطاع التعليم إلى أن الجديد خلال العام الحالي يتمثل في ظهور ما وصفهم بـ"سماسرة الجامعات الخاصة والأهلية"، الذين يعلنون عن خدماتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويدعون قدرتهم على تسهيل قبول الطلاب في الجامعات الخاصة والأهلية بمجاميع أقل بكثير من الحدود التي تقبل بها تلك الجامعات.

وقال إن "هذه الإعلانات تستغل مشاعر الطلاب وأولياء الأمور وتمنحهم آمالًا زائفة بالالتحاق بالجامعات"، مؤكدًا أن الوزارة تلاحق هذه الجهات وتتخذ الإجراءات اللازمة ضدها، كما تلاحق الكيانات الوهمية التي تدّعي تقديم شهادات وبرامج تعليمية معتمدة.

وشدد الجيوشي على ضرورة اعتماد الطلاب وأولياء الأمور على المصادر الرسمية فقط للتعرف على الجامعات والكيانات التعليمية المعتمدة، موضحًا أن وزارة التعليم العالي وصفحاتها الرسمية تمثل المصدر الرسمي للمعلومات المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي المعترف بها في مصر.

وأضاف أن منظومة الالتحاق بالجامعات في مصر تخضع لإشراف الدولة وتنظيمها، وأن أي جهة تدعي قدرتها على تجاوز القواعد والإجراءات الرسمية للقبول تعد جهة خارجة عن الإطار الرسمي المنظم للعملية التعليمية، موضحا أن الالتحاق بالجامعات الحكومية يتم من خلال مكتب التنسيق، باعتباره الجهة الرسمية المختصة بتنظيم قبول طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة بالجامعات.

وبيَّن الجيوشي، أن الجامعات الخاصة والأهلية تخضع أيضًا لمنظومة قبول وتنظيم رسمية، من خلال الآليات والمواقع الإلكترونية المعتمدة التي تحددها الجامعات والجهات المختصة، مؤكدًا أن أي جهة أو شخص يعمل خارج هذا الإطار لا يمثل جهة رسمية، ولا يحق له التدخل في إجراءات القبول.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد حذرت في وقت سابق طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور من التعامل مع بعض الأشخاص أو الجهات التي تدّعي قدرتها على إلحاق الطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية، وإنهاء إجراءات القبول والتسجيل مقابل مبالغ مالية.

وأكدت الوزارة أن التقديم والقبول بالجامعات الخاصة والأهلية يتم من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية لهذه الجامعات، ووفقًا للطرق والإجراءات التي تعلنها كل جامعة، دون الحاجة إلى الاستعانة بأي وسطاء أو سماسرة.