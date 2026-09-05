البحرية اليمنية تدمر زورقين حوثيين حاولا استهداف الفجرة وميناء المخا

أعلنت مصادر يمنية، اليوم السبت، أن البحرية اليمنية تمكنت من تدمير زورقين لمليشيات الحوثي حاولا استهداف الفجرة، وميناء المخا غربي محافظة تعز.

وأضافت المصادر اليمنية ـ وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية ـ أن القوات المسلحة اليمنية تواصل شن الغارات على مواقع الحوثيين في تعز و الحديدة، موضحة أن مدفعية الجيش اليمني استهدفت مواقع الحوثيين في الكسارة بمأرب، كما شن الطيران اليمني غارات على مخازن للحوثيين في الحزم بالجوف.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قد أكد أمس الجمعة، أن اليمن لن يسمح لإيران أو ميليشياتها بالسيطرة على باب المندب.

وأكد العليمي، أن أية مغامرة باتجاه منطقة الساحل ستتحول إلى استنزاف قاس للمليشيات الحوثية، مشيرا إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية المدنيين، وتأمين المناطق السكنية، وتسهيل إجلاء وإغاثة الأسر النازحة.