القضاء الأرجنتيني يأمر بإعادة لوحة فنية نهبها النازيون

من المقرر إعادة لوحة فنية نهبها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية في الأرجنتين إلى وريثة مالكها اليهودي السابق.

وفي إطار اتفاق تم التوصل إليه أمام محكمة اتحادية في مار دل بلاتا، تخلت ابنة مسئول سابق في النظام النازي وزوجها عن جميع المطالبات المتعلقة بالعمل الفني، الذي عُثر عليه عام 2025 في منزلهما. وأعلنت الحكومة الأرجنتينية ذلك.

واللوحة هي "بورتريه سيدة" للرسام الإيطالي جياكومو أنطونيو ميلكيوري تشروتي، وتعود إلى القرن الثامن عشر.

وكانت اللوحة مملوكة في السابق لجامع الأعمال الفنية اليهودي جاك جودستيكر، الذي تعرضت مجموعته الفنية للنهب في أمستردام خلال الاحتلال الألماني لهولندا. وتوفي جودستيكر عام 1940 أثناء فراره.

وعُثر العام الماضي على اللوحة في مدينة مار دل بلاتا الأرجنتينية، ويقدر خبراء قيمتها السوقية بنحو 250 ألف يورو. وكانت موجودة في منزل باتريشيا كادجين، ابنة المسؤول السابق في النظام النازي فريدريش كادجين، وزوجها خوان كارلوس كورتجوسو.

وكان فريدريش كادجين شارك خلال الحقبة النازية في استغلال الممتلكات التي نُهبت من اليهود، وفر بعد الحرب إلى أمريكا الجنوبية. ووجهت إلى حائزي اللوحة تهمة الاحتفاظ بها وإخفائها على مدار عقود.

وفي مقابل وقف الإجراءات القضائية مؤقتا مع فرض شروط، تخلى المتهمان، وفقا لصحيفة "لا ناسيون"، عن جميع المطالبات المتعلقة باللوحة. وكانت اللوحة تحت إشراف القضاء منذ أن أعادها المتهمان قبل نحو عام.

وتعتزم وريثة جامع الأعمال الفنية عرض اللوحة علنا في الأرجنتين أولا. وبعد ذلك من المقرر أن تعود إلى هولندا.