مصرع وإصابة العشرات جراء وقوع انفجار بثكنة عسكرية في بوليفيا

أعلنت السلطات المحلية في بوليفيا مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات الآخرين جراء انفجار وقع في ثكنة عسكرية بمنطقة "فياتشا" الكائنة على بعد 30 كيلومترا من العاصمة لاباز.

وأشارت السلطات - حسبما نقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم السبت - إلى أن الانفجار وقع في مكان يستخدم لتخزين مواد الألعاب النارية، وذلك دون أن يتم تحديد أسباب وقوعه حتى الآن.

بدورها، أفادت الشرطة بإصابة أكثر من 50 شخصا وتضرر عشرات المنازل جراء الانفجار .. وقد هرعت سيارات الإسعاف والفرق الطبية إلى موقع الانفجار لإجلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

من جهتها، قالت المسئولة البارزة بالصحة في منطقة "فياتشا" ريتا نبراسكا إن ما ​بين 10 و15 شخصا يعتقد أنهم ​لقوا مصرعهم جراء الانفجار، فيما أصيب أكثر من 60 آخرين وتم نقل ⁠14 منهم إلى مستشفيات في العاصمة لاباز لتلقي العلاج اللازم.