غزة: طيران الاستطلاع يحلق على ارتفاعات منخفضة وإصابات قرب الخط الأصفر

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يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 332 في مختلف مناطق قطاع غزة.

وأدّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى استشهاد مواطن واحد وإصابة أعداد أخرى بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واستشهد المواطن فادي علي العبادلة بإطلاق النار عليه من قبل مليشيات الاحتلال الذي غطى تقدمها بالطيران، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

ونعت السرايا الشهيد فادي علي سعيد العبادلة أحد مجاهدي سرايا القدس في كتيبة القرارة بلواء خان يونس.

وحسب مصادر فلسطينية فقد اصيب ثلاثة مواطنين أيضا بينهم شقيق الشهيد.

وأصيب أسير محرر بجراح خطيرة في محاولة اغتيال بخان يونس.

وفجر اليوم وصل مجمع الشفاء اصابة لطفل في القدم بطلق ناري من منطقة السودانية.

واستمر إطلاق النار بشكل مكثف صوب الأحياء الشرقية لمدينة غزة.

ويحلق طيران الاستطلاع على ارتفاعات منخفضة في الأجزاء الغربية من القطاع ضمن جهد استخباري إسرائيلي متواصل.

الإحصائيات

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 1334 شهيدا، إضافة إلى 4429 مصابا وإجمالي حالات الانتشال: 815 شهيدا.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 73470 شهيدا، و174550 مصابا.