 محافظ القليوبية ومدير الأمن يصلان موقع حريق مصنع الكرتون بالعبور - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ القليوبية ومدير الأمن يصلان موقع حريق مصنع الكرتون بالعبور


نشر في: السبت 5 سبتمبر 2026 - 6:20 ص | آخر تحديث: السبت 5 سبتمبر 2026 - 6:20 ص

 

وصل الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، واللواء وليد الشبراوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إلى موقع الحريق الذي اندلع داخل مصنع للكرتون بمدينة العبور، لمتابعة جهود السيطرة على النيران ميدانيًا.

وتابع محافظ القليوبية ومدير الأمن أعمال قوات الحماية المدنية للتعامل مع الحريق، الذي اندلع داخل المصنع الواقع خلف سوق العبور، وسط استمرار جهود محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المصانع والمنشآت المجاورة.

وكانت قوات الحماية المدنية قد دفعت بعدد من سيارات الإطفاء وخزانات المياه إلى موقع الحريق، بالتزامن مع تمركز سيارات الإسعاف للتعامل مع أي حالات طارئة.

ويواصل رجال الحماية المدنية عمليات الإطفاء والسيطرة على النيران، تمهيدًا لإجراء أعمال التبريد وحصر الخسائر والوقوف على أسباب اندلاع الحريق.


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