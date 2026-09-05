 الدفع بـ9 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع كرتون بالعبور - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الدفع بـ9 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع كرتون بالعبور


نشر في: السبت 5 سبتمبر 2026 - 4:53 ص | آخر تحديث: السبت 5 سبتمبر 2026 - 4:53 ص

دفعت قوات الحماية المدنية بـ9 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق اندلع داخل مصنع للكرتون بمدينة العبور في محافظة القليوبية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وأفادت قناة «إكسترا نيوز»، بأن سيارات الإطفاء وصلت إلى موقع الحريق، وبدأت قوات الحماية المدنية في التعامل مع النيران ومحاصرتها والعمل على منع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

كما وصلت سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، بالتزامن مع استمرار عمليات الإطفاء، تحسبًا للتعامل مع أي حالات طارئة.

وكان حريق اندلع داخل مصنع للكرتون خلف سوق العبور، وتصاعدت ألسنة اللهب والدخان من موقعه، فيما تواصل الأجهزة المعنية التعامل مع الحريق حتى السيطرة الكاملة عليه.


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