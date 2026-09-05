لا خسائر بشرية في حريق مصنع الكرتون بالعبور حتى الآن

أفاد مراسل قناة «إكسترا نيوز»، بعدم تسجيل خسائر بشرية حتى الآن جراء الحريق الذي اندلع داخل مصنع للكرتون بمدينة العبور في محافظة القليوبية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وأضاف مراسل القناة، أن درجة الاستعداد الطبي رُفعت في مستشفى العبور بالتزامن مع التعامل مع الحريق، تحسبًا لأي حالات طارئة.

وأوضح أن قوات الحماية المدنية نجحت في منع ألسنة النيران من الوصول إلى المنازل المجاورة لموقع الحريق، فيما تتواصل جهود السيطرة على النيران وإخمادها.

وكانت قوات الحماية المدنية قد دفعت بـ9 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، الذي اندلع داخل مصنع خلف سوق العبور، فيما وصلت سيارات الإسعاف إلى الموقع بالتزامن مع عمليات الإطفاء.