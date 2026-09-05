أعرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، عن استغرابه من خسارة فريقه أمام ريال بيتيس بهدف دون رد، مؤكدًا أن لاعبيه قدموا مباراة قوية وسيطروا على مجريات اللقاء، وكانوا يستحقون تحقيق الفوز.

وتلقى ريال مدريد هزيمته الأولى في الدوري الإسباني تحت قيادة مورينيو، بعدما سقط أمام ريال بيتيس بهدف دون مقابل، في مباراة أهدر خلالها الفريق الملكي العديد من الفرص.

وقال مورينيو، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لريال مدريد: «قدم الفريق مباراة رائعة. أحيانًا تخسر ولا تعرف لماذا أو كيف تفسر ما حدث. كنا الطرف المسيطر بشكل كبير، وكان قلبا الدفاع في قمة مستواهما وسيطرا على كل شيء تمامًا».

وأضاف: «قدمنا الكثير من العمل الهجومي وصنعنا العديد من الفرص للتسجيل، وكان الفريق متماسكًا طوال المباراة. ريال بيتيس شن بعض الهجمات المرتدة، وهذا أمر طبيعي، لكن المباراة كانت لريال مدريد، وبيتيس، الذي لعب من أجل التعادل، خرج بالجائزة الكبرى».

وتابع: «لا أعرف لماذا خسرنا، ولا أستطيع تفسير ذلك. جماعيًا، قدم الفريق مباراة جيدة جدًا في جميع الجوانب، وفرديًا أيضًا ظهر اللاعبون بمستويات جيدة. ليس لدي أي شيء ألوم أي لاعب عليه من ناحية الالتزام والروح، بل على العكس، الجميع قدم كل ما لديه».

وأكمل: «أعتقد أننا سددنا 10 أو 15 أو 18 كرة على المرمى، لا أعلم تحديدًا. أهدرنا ثلاث فرص، وتصدى حارس مرماهم لأربع كرات بشكل مذهل. قد أغير رأيي بعد مشاهدة المباراة غدًا، لكن من مقاعد البدلاء اليوم، لا أعرف لماذا خسرنا».

واختتم مورينيو حديثه عن أداء فريقه قائلًا: «كنا نستحق الفوز بوضوح، لكن الاستحقاق لا يمنحك النقاط».

مورينيو يوضح سبب استبدال أردا جولر

وتطرق مورينيو إلى قراره باستبدال أردا جولر، موضحًا أن اللاعب كان يقدم مباراة جيدة، لكنه اضطر إلى إخراجه من الملعب بعد حصوله على بطاقة صفراء.

وقال: «كان من الصعب استبدال أردا لأنه كان يقدم مباراة جيدة جدًا، لكن لاعبي بيتيس أكثر ذكاءً من لاعبي ريال مدريد، الذين يتسمون بالنقاء والسذاجة».

وأوضح: «لا أعرف كيف أنهى أردا الشوط الأول ببطاقة صفراء بعد ارتكابه مخالفة بسيطة، لكنهم بدأوا بعد ذلك في ملاحقته، لذلك كان عليَّ إخراجه من الملعب لأنه كان معرضًا للخطر».

وعن التغييرات التي أجراها خلال المباراة، قال مورينيو: «لم أجرِ التغييرات لأنني لم أكن راضيًا عن الفريق، وإنما لإخراج اللاعبين الذين حصلوا على بطاقات صفراء، ولإتاحة الفرصة لديوماندي للعب على الجناح».

وأضاف: «من الأفضل أن يلعب ترينت في الداخل بدلًا من دومفريس، أما التغيير قبل الأخير، ثم دخول كاريراس بدلًا من كوكوريلا بسبب التقلصات، فكان الهدف منه إشراك إسبـي بدلًا من فالفيردي، من أجل الالتزام بالضغط العالي خلال آخر 10 أو 12 دقيقة أمام فريق متكتل دفاعيًا».

وعن القرارات التحكيمية، قال مورينيو: «لا أعرف لماذا أشهر الحكم في وجهي البطاقة الصفراء، لكن لا مشكلة، أتقبلها. وقفت لأن لاعبًا من بيتيس بدا وكأنه مات أمام مقاعد البدلاء مباشرة».

وأضاف: «أما حالة ركلة الجزاء، وإعادة تنفيذ ركلة الجزاء، وهدف إسبـي، فلا أعرف، ولا يمكنني التعليق، لأنني لم أشاهد هذه الحالات بالتفصيل».

وتابع: «بدا لي أن الحكم سمح باستمرار اللعب، وهذا أمر أحبه، لكنني لم أحب معايير إشهار البطاقات الصفراء في الشوط الأول. أنهى بيتيس الشوط الأول دون الحصول على أي بطاقة، بينما حصل أردا، الذي لا يعرف سوى لعب كرة القدم، على بطاقة صفراء».

مورينيو يفسر تصريحاته عن «سذاجة» لاعبي ريال مدريد

وردًا على وصف لاعبي ريال مدريد بـ«الساذجين»، أوضح مورينيو: «أقصد بذلك أن لاعبي بيتيس يحاولون التأثير على قرارات الحكم في المواقف البسيطة، بينما لاعبو ريال مدريد، في مواقف تستحق بوضوح بطاقة صفراء، مثل حالة الدوس على فالفيردي، يواصلون اللعب ولا يسقطون أرضًا، وهذا أمر يليق بقائد ريال مدريد».

وأردف: «في المقابل، كان هناك لاعب بدا وكأنه مات أمام مقاعد البدلاء مباشرة، واعتقدت أن سيارة الإسعاف ستأتي، لكن في النهاية لم تأتِ أي سيارة إسعاف. هذا ما أعنيه».

واختتم مورينيو: «عندما تخوض مباريات أمام فرق لديها هذه الثقافة وهذه العقلية، فإن ذلك يتحول إلى عامل ضدك. لكنني سعيد جدًا بجميع لاعبي فريقي. كفريق، أعجبني ما قدموه كثيرًا، وعلى المستوى الفردي، ليس لدي أي شيء على الإطلاق ألومهم عليه. أما ركلة الجزاء الضائعة، فكما أقول دائمًا: عندما يتوجه أحدنا لتنفيذ ركلة الجزاء، نذهب جميعًا معه».