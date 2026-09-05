أصدرت الهيئة العامة للطرق والكباري، بيانا بشأن الفيديو الذي تم بثه عبر أحد منصات التواصل الاجتماعي بشأن سوء حالة طريق قفط القصير، إذ تؤكد الهيئة عدم صحة ما تم تداوله عبر الفيديو.

وأوضحت أنها تواصل أعمال التطوير المستهدفة بطريق "قفط/ القصير"، والذي يُعَد من أقدم المحاور العرضية التي تربط وادي النيل بمحافظة البحر الأحمر ويبلغ طوله ١٨٠ كم وعرضه ٨ م بواقع حارتين مروريتين.

كما تم تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير القطاع الواقع بنطاق محافظة قنا بإجمالي أطوال ٥٧ كم، بدءًا من تقاطع الطريق الزراعي الشرقي بمدينة قفط باتجاه محافظة البحر الأحمر.

​وفيما يخص القطاع الثاني للمحور الممتد بطول ٩٠ كم داخل نطاق محافظة البحر الأحمر وحتى مدينة القصير، تُؤكد الهيئة أنه تم بالفعل إدراج هذا القطاع ضمن خطة الصيانة والتطوير الشاملة للعام المالي الحالي، إذ تم البدء في تنفيذ أعمال رفع الكفاءة اللازمة له وفق أعلى المواصفات الهندسية.

ويُمثل هذا الطريق محورًا جغرافيًا واقتصاديًا حيويًا؛ حيث يسهم في تسهيل حركة التجارة ونقل البضائع وتخفيض زمن التنقل بين محافظات جنوب الصعيد والبحر الأحمر، كما يعزز تنشيط الحركة السياحية، بالإضافة إلى دعم البنية التحتية الخادمة للمشروعات التعدينية والمناجم بالفواخير.

وتؤكد الهيئة العامة للطرق والكباري مواصلة جهودها في تطوير كل محاور شبكة الطرق القومية، حرصًا على تقديم أعلى مستويات الخدمة، وتوفير الأمان والسلامة لرواد الطرق.

وتناشد الهيئة العامة للطرق والكباري، وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة ضرورة تحري الدقة فيما ينشر من أخبار والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية بوزارة النقل، والهيئة العامة للطرق والكباري.