السفير الأمريكي لدى إسرائيل: لا أحد يدعم تهجير الفلسطينيين قسرا

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، إن زيارته إلى قرية ترمسعيا الفلسطينية في الضفة الغربية تهدف إلى «فهم الوضع على الأرض» والاستماع إلى السكان، مشيرًا إلى وجود قضايا تتطلب المعالجة في المنطقة.

وبحسب ما نشرته شبكة «فلسطين» الإخبارية، أكد هاكابي، خلال مؤتمر صحفي في ترمسعيا، أن على الحكومة الإسرائيلية ضمان أمن وسلامة السكان في الضفة الغربية، معتبرًا أن أعمال عنف المستوطنين ضد حاملي الجنسية الأمريكية في القرية «نوع من الإرهاب».

وقال السفير الأمريكي إن «الإرهاب جريمة»، مؤكدًا أنه لا يدعم من يستولون على ممتلكات الآخرين، ومشيرًا إلى أنه «لا أحد يتحدث أو يدعم التهجير القسري للفلسطينيين».

وأوضح أن الولايات المتحدة لا تملك صلاحية التدخل في الضفة الغربية، لكنه شدد على أن سكان ترمسعيا لديهم «تظلمات مشروعة»، مضيفًا: «أتيت للاستماع إليهم».

وفيما يتعلق بقطاع غزة، قال هاكابي إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواجه عراقيل بسبب ما وصفه بعدم وفاء حركة حماس بالتزاماتها، مؤكدًا أنه «لا أحد يقترح تهجيرًا قسريًا لسكان غزة».

واتهم هاكابي حركة حماس بعرقلة جهود السلام وبناء مستقبل لسكان القطاع، وقال إن تقدمًا في خطة ترامب يمكن أن يتحقق إذا سلّمت الحركة سلاحها، وأقرت بأنه لا مستقبل لها في غزة.