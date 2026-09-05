داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل، وأجرت عمليات تفتيش في أثناء توغلها في قرية الأصبح بريف القنيطرة السوري الجنوبي.

وبحسب ما نشرته قناة «الإخبارية» السورية، اليوم السبت، جرت هذه العمليات بالتزامن مع إطلاق النار في الهواء من قبل قوات الاحتلال.

وأمس الجمعة، توغلت دورية عسكرية تابعة للاحتلال في قرية أوفانيا بريف القنيطرة ونصبت حاجزًا مؤقتًا، كما أجرت عمليات تفتيش للمارة.

واستهدفت قوات الاحتلال الخميس الماضي، بقذاف الهاون محيط تلة باط الوردة في ريف دمشق، بينما توغلت في قرية أم باطنة بريف القنيطرة وأقامت حاجزًا للتفتيش.

ويواصل الاحتلال الاعتداءات المتمثلة بالتوغلات داخل الأراضي السورية في محافظتي درعا والقنيطرة، فيما أكدت وزارة الخارجية السورية مرارًا أن تلك الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة السورية ووحدة أراضيها، وخرقًا جديدًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

ووثّق مركز «سجل» الحقوقي 267 انتهاكًا ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية خلال شهر أغسطس الماضي، لترتفع الحصيلة منذ مطلع عام 2026 إلى 1752 انتهاكًا.

وقال المركز إن عدد الانتهاكات ارتفع خلال أغسطس بنسبة 43 في المئة مقارنة بيوليو، الذي شهد 187 انتهاكًا، وبنحو 12 في المئة مقارنة بيونيو، الذي سجل 239 انتهاكًا.

وبحسب التقرير، سجل أغسطس ثاني أعلى معدل شهري للانتهاكات الإسرائيلية منذ بداية العام، بعد مارس الذي شهد 321 انتهاكًا، متجاوزًا حصيلة أبريل البالغة 254 انتهاكًا.