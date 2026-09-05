تركيا تبيع حقوق تشغيل لمدة 30 عاما لجسرين من جسور اسطنبول الشهيرة

تعتزم تركيا، بيع حقوق تشغيل لمدة 30 عاما لجسرين من جسور إسطنبول الشهيرة، إلى جانب العديد من الطرق السريعة، بموجب خطة بمليارات الدولارات.

وطبقا لمرسوم وقعه الرئيس رجب طيب أردوغان وتم نشره اليوم السبت فإن جسري "شهداء 15 يوليو" و"السلطان محمد الفاتح" محور خطة خصخصة، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

وحاولت تركيا أولا بيع حقوق التشغيل للجسرين قبل أكثر من عقد من الزمن، لكن اردوغان، الذي كان رئيس وزراء البلاد في ذلك الوقت، رفض العرض الفائز الذي تبلغ قيمته 7ر5 مليار دولار بوصفه قليل للغاية.

وتعبر مئات الآلاف من المركبات يوميا الجسرين، وهما من المعالم البارزة في اسطنبول.



