مصرع شخص وفقدان 11 آخرين في الصين بسبب انهيار طيني

قالت السلطات الصينية، إن انهيارا طينيا، اليوم السبت، أسفر عن مصرع شخص واحد وفقدان 11 آخرين في شرق الصين وإلحاق أضرار بـ12 منزلا في أعقاب أيام من الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار ساوديل الاستوائي.

وضرب الانهيار الطيني جزءا من قرية في مقاطعة سويتشوان في إقليم جيانجشي في الساعات الأولى من الصباح، مما دفع عمال الإنقاذ للإسراع إلى الموقع ونقل السكان إلى مكان أكثر أمنا لمنع المزيد من المخاطر، وقالت السلطات في بيان أنه تم انتشال جثة شخص واحد، بينما تم انتشال شخصين آخرين أحياء.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن إعصار ساوديل ضرب اليابسة مرتين في إقليم تشجيانج في 28 أغسطس وضرب اليابسة مرة ثالثة كعاصفة استوائية في إقليم فوجيان أمس الأول الخميس، وكلا الإقليمين يجاوران إقليم جيانجشي.

وفي إقليم فوجيان، ذكرت السلطات المحلية أمس الجمعة أن العديد من السكان مازالوا مفقودين بعد أيام من هطول أمطار غزيرة، طبقا لما ذكرته وكالة شينخوا، ولم يتضح العدد المحدد، لكن انهار أكثر من 100 منزل في بلدة هواتينج في مدينة بوتيتان.

وتابعت شينخوا، أنه تم إجلاء حوالي 600 ألف من السكان من المناطق الخطيرة في البحر وعلى اليابسة في إقليم فوجيان حتى الليلة الماضية.