شرطة إندونيسيا تحدد هوية 112 شخصا يشتبه تورطهم في إشعال حرائق الغابات

حددت الشرطة الإندونيسية هوية 112 شخصا، يشتبه في تورطهم في إشعال حرائق الغابات التي قلصت جودة الهواء إلى مستويات غير صحية وتسببت في ضباب فوق أجزاء من جنوب شرق آسيا.

وقالت وكالة الاتصالات الحكومية، في بيان في وقت متأخر أمس الجمعة، إنه حتى الثالث من سبتمبر، تم تقديم 167 بلاغا للشرطة هذا العام، يتعلق بقضايا حرائق الغابات والأراضي، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

ووصلت 77 من هذه القضايا إلى مرحلة التحقيق الكامل.

ولم يتم الكشف عن أسماء المشتبه بهم في البيان ولم يتضح ما إذا كانوا أفرادا أو ممثلي شركات أو كليهما.

وكان الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو قد قال الشهر الماضي إن إندونيسيا تحقق مع العديد من الشركات التي تعمل في ولاية كاليمانتان بسبب ما يزعم من تورطها في حرائق الغابات.