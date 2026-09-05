ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت قبل نحو 10 أيام منطقة راسوا ومحيطها في نيبال، قُرب الحدود مع الصين، إلى 1342 قتيلا، وفق إعلام محلي.

ونقلت صحيفة "كاتماندو بوست"، السبت، عن الشرطة النيبالية قولها إن فرق البحث والإنقاذ تواصل عملياتها للعثور على 4886 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.

وأوضحت الشرطة أن جثامين الضحايا انتشلت من 8 مناطق مختلفة، بينها 360 في تشيتوان، و230 في ناوالباراسي الغربية، و222 في ناوالباراسي الشرقية.

وأضافت أنه جرى انتشال 192 جثمانا في نواكوت، و160 في راسوا، و73 في غورخا، و67 في دهادينج، و38 في تاناهون.

وأشارت الشرطة إلى نشر 7912 شرطيا في المناطق المتضررة للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، وتوزيع المساعدات، وانتشال الجثامين، وغيرها من عمليات الطوارئ.

وفي 26 أغسطس الماضي، ضربت الفيضانات منطقة راسوا، ما أدى إلى انهيار عشرات الجسور وتضرر الطرق، فيما أرسلت مروحيات للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في اليوم ذاته أن المنطقة شهدت زلزالا قبل وقوع الفيضانات، قبل أن تحدث بياناتها لاحقا وتقول إن مصدر الحركة الزلزالية، التي بلغت قوتها 5.2 درجات، كان انهيارا جليديا.