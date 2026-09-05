الأرجنتين بصدد فرض عقوبات بحق 45 شخصا وشركة على صلة بجزر فوكلاند

تحركت الأرجنتين، لتنفيذ حملة إجراءات صارمة على التنقيب عن النفط حول جزر فوكلاند، وأطلقت إجراءات فرض عقوبات على 45 شخصا وشركة.

وأعلن مكتب الرئيس خافيير ميلي، الخطوة الجديدة في منشور عبر منصة إكس، بعدما تعهد باتخاذ تحرك أكثر صرامة ضد الشركات التي تعمل في الإقليم البريطاني، الخارجي، وجدد مطالبة البلاد بالجزر، وفق ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وقالت الحكومة الأرجنتينية، إنه يمكن أيضا فرض عقوبات على المساهمين، والشركات التي تقدم خدمات للشركات العاملة في مشاريع النفط.

وفي خطاب بثه التلفزيون الوطني، جدد الرئيس ميلي مطالبة بلاده بجزر فوكلاند، وقال إنه سوف يفرض عقوبات على أي شركة نفط تعمل بالمنطقة.

وتجددت التوترات بشأن الإقليم البريطاني، الخارجي، بعدما ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الولايات المتحدة لن تساعد المملكة المتحدة في صراع مستقبلي بشأن فوكلاند.

وبعد خطاب ميلي، قال وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند في منشور عبر منصة إكس "موقف المملكة المتحدة من جزر فوكلاند ثابت".

وأضاف: "الجزر بريطانية، وسوف تظل كذلك، لأن هذا هو الموقف الكاسح لسكان الجزيرة".

وقال وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينج، إن التزام بلاده تجاه جزر فوكلاند "مطلق ولا يتزعزع" .

وفي استفتاء أجري في 2013، صوت سكان فوكلاند بأغلبية ساحقة على البقاء إقليم بريطاني خارجي، بموافقة 99.8% من الناخبين ومعارضة ثلاثة أصوات فقط.

ورغم أن أمريكا تقف، رسميا، على الحياد، قدمت واشنطن الدعم لحملة بريطانيا لاستعادة الجزر بعد غزو أرجنتيني في 1982.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤخرا إن واشنطن قد تعيد النظر في موقفها المحايد تاريخيا بشأن سيادة الجزر.

وأوضح ميلي: "تدرس الولايات المتحدة هذا التغيير في الموقف لأنها تعلم أن الأرجنتين شريك موثوق، ومنحاز للقيم الغربية، وفي موقع استراتيجي مهم يمكن أن يكون حليفا ذا قيمة في العقود القادمة".