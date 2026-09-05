شركة كوربليس للتأجير التمويلى تعتزم إصدار صكوك بقيمة 6 مليارات جنيه لتمويل توسعاتها

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تعتزم شركة كوربليس للتأجير التمويلى إصدار صكوك بقيمة 6 مليارات جنيه، لتوفير السيولة اللازمة لتمويل توسعات الشركة، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال - الشروق».

أحد المصادر قال إن الشركة قامت بتعيين بنك الاستثمار «سى آى كابيتال» مستشارًا ماليًا للإصدار الذى يأتى فى وقت تواجه فيه آليات التمويل غير المصرفى قيودًا من البنك المركزى على مشاركة البنوك.

وتعود ملكية الشركة إلى بنك مصر ثانى أكبر بنك حكومى فى البلاد، وتعمل على توسيع محفظة التمويل الموجه لعملاء التأجير التمويلى.

يُعدّ التأجير التمويلى أحد أبرز أدوات التمويل متوسط وطويل الأجل، حيث يتيح للمستأجر استخدام أصل مملوك لجهة تمويلية مقابل دفعات محددة لفترة زمنية متفق عليها، مع إمكانية تملّكه فى نهاية العقد، ويشمل ذلك مختلف الأصول المستخدمة فى الأنشطة الإنتاجية والخدمية، مثل المبانى والمعدات ووسائل النقل.

كان البنك المركزى الزم البنوك العاملة فى البلاد بالحصول على موافقته المسبقة كشرط للمشاركة فى عمليات إصدار الصكوك، سبق ذلك وضع قيود علل تمويل البنوك لنشاط التأجير التمويلى.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قررت منح شركة «كوربليس للتأجير التمويلى» الترخيص بإضافة نشاط التمويل الاستهلاكى إلى نشاطها الرئيسى.

سجلت قيمة عقود شركات التأجير التمويلى نحو 90.631 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 84.470 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، بمعدل نمو 7.3%.

وكشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن تسجيل إجمالى عدد عقود نشاط التأجير التمويلى نحو 1045 عقدًا بنهاية يونيو 2026، مقابل 1079 عقدًا بنهاية يونيو 2025، بتراجع 3.2%.

واستحوذ قطاع العقارات والأراضى على النسبة الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلى خلال الفترة، بنسبة بلغت 71.1%، يليه قطاع الآلات والمعدات بنسبة 9.6%.

بلغت حصة قطاع سيارات النقل نحو 6.5% من إجمالى قيمة العقود، فيما استحوذت خطوط الإنتاج على 4.3%، وقطاع السيارات الملاكى على 3%.