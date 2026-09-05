دي بروين يتحدى مارتينيز في تشكيل قمة إنتر ونابولي في الدوري الإيطالي

يستضيف إنتر ميلان نظيره فريق نابولي، في قمة مبكرة من قمم الدوري الإيطالي، في السابعة من مساء اليوم، السبت، على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة.

ويدخل إنتر ميلان مباراة اليوم، وهو في المركز الثالث برصد 6 نقاط جمعهما من انتصارين في الجولة الأولى والثانية، ويبحث عن الفوز الثالث تواليًا لتصدر جدول الترتيب.

على الجانب الآخر يدخل نابولي مباراة اليوم في المركز العاشر برصيد 3 نقاط، جمعهما من الفوز على جنوى ثم الخسارة من كومو، متصدر الترتيب حاليًا، ويسعى فريق الجنوب لتحقيق الفوز واستعادة اتزانه.

ويدخل فريق إنتر ميلان مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: جوزيب مارتينيز.

خط الدفاع: يان بيسيك - أليساندرو باستوني و مانويل أكانجي.

خط الوسط: أندي ضيوف – نيكولو باريلا - بيوتر زيلينسكي - بيتار سوسيتش - فيديريكو ديماركو.

الهجوم: لاوتارو مارتينيز و فرانشيسكو بيو إسبوزيتو.

على الجانب الآخر يدخل فريق نابولي مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

خط الدفاع: ليوناردو سبينازولا - جيوفاني دي لورينزو - أمير رحماني و رافا مارين.

خط الوسط: أندري زامبو أنجويسا - ستانيسلاف لوبوتكا و كيفين دي بروين.

الهجوم: ماتيو بوليتانو - راسموس هويلوند و أليسون سانتوس.