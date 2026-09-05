طالب الدكتور صلاح حافظ، الرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز شئون البيئة، بتخصيص جهة واحدة تكون مسئولة عن إدارة ملف التشجير في مصر، لافتًا إلى أن شجر «الفيكس نتدا» تحول إلى «وباء دخل شوارع مصر».

وحذر حافظ، خلال برنامج «الصورة مع لميس الحديدي»، من أن جذور هذه الأشجار «تخترق وتدمر المواسير تحت الأرض»، فضلًا عن كونها عرضة للإصابة بالأمراض.

وقال: «هذه الأشجار أصبحت وباء موجودًا في مصر، ووجدتها في الواحات التي كلها نخيل! وجدت في واحة الخارجة فيكس نتدا بمشروع التشجير بالشارع الرئيسي، هناك عشوائية خطيرة الآن موجودة، لا بد أولًا أن نبدأ من تحت الصفر، لا أن نبدأ من الصفر».

واستشهد بواقعة تعود إلى عام 1924، حين اشترى جده قطعة أرض في حي الزمالك بسعر 80 قرشًا للمتر لإقامة عمارة سكنية، إلا أن الحي رفض الرسومات الهندسية لوجود شجرة معمرة داخل الأرض.

وأوضح أن السلطات اشترطت حينها دفع غرامة قدرها 18 جنيهًا، وشراء 100 شتلة من النوع نفسه لزراعتها في أماكن محددة، كشرط للسماح بإزالة الشجرة.

وأضاف أن التعامل مع «الفيكس نتدا» لا يستلزم إزالته بالكامل، وإنما يمكن تقليمه وإزالة جزء منه، مع زراعة أشجار بديلة ضمن خطة طويلة المدى، لتجنب «عشوائية زراعة الأشجار غير المطلوبة في أماكن قد لا تكون سليمة والوصول إلى هذه المرحلة».

وفي سياق متصل، صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي تابع، خلال اجتماع مع الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار الرئيس للتخطيط العمراني، واللواء وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، جهود إعادة إحياء معالم القاهرة الإسلامية والتاريخية.

وأوضح أن وزير الأوقاف استعرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لإعادة إحياء وترميم العديد من المساجد والأضرحة التاريخية.

وأكد الرئيس السيسي ضرورة استمرار جهات الدولة المعنية في جهودها نحو إعادة إحياء مختلف المعالم التاريخية والتراثية بالقاهرة، وتطوير المناطق المحيطة بها، سعيًا لاجتذاب المزيد من السائحين.

وشدد الرئيس على ضرورة تبني مشروع لـ«تخضير القاهرة» يستهدف تحويل أي مساحة يتم إخلاؤها إلى مسطحات خضراء.