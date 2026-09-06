مدرب هال سيتي: لم أتوقع جمع 7 نقاط في أول 3 مباريات

أعرب سيرجي جاكيروفيتش، المدير الفني لفريق هال سيتي، عن سعادته بالبداية المميزة لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما جمع 7 نقاط خلال أول 3 مباريات من الموسم.

وعاد هال سيتي إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بعد سنوات من الغياب، ونجح في تحقيق الفوز على مانشستر يونايتد وإبسويتش تاون، قبل أن يتعادل مع أستون فيلا، ليحصد 7 نقاط من أصل 9 ممكنة.

وقال جاكيروفيتش في تصريحات لشبكة «بي بي سي» عقب التعادل مع أستون فيلا: «لو أخبرني أحد قبل نهاية الموسم بأننا سنحصل على 7 نقاط من أول 3 مباريات في الدوري الإنجليزي، لما صدقته».

وأضاف: «كان بإمكاننا تحقيق الفوز، لكن أستون فيلا حصل أيضًا على بعض الفرص خلال الشوط الثاني».

وتابع: «لا يمكننا أن نكون جاحدين بعد حصد 7 نقاط في أول ثلاث مباريات، إلى جانب الحفاظ على نظافة شباكنا في مباراة أخرى، إنها نتيجة رائعة بالنسبة لنا».

وواصل مدرب هال سيتي: «لا يزال بإمكاننا تحسين بعض الأمور، خاصة أن أستون فيلا نجح في إيجاد بعض المساحات، لكن الأمر يتعلق أيضًا بالجودة. أعتقد أننا نتمتع بالاستقرار، ويمكننا أن ندافع عن منطقة الجزاء بصورة أفضل».

واختتم جاكيروفيتش تصريحاته قائلًا: «إنها بداية رائعة بالنسبة لنا، وعلينا أن نواصل السير بهذه الطريقة، لأننا أثبتنا قدرتنا على المنافسة على هذا المستوى».