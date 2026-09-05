مصدر: لا أزمات بين ثلاثي الحراس في الزمالك

نفى مصدر بنادي الزمالك ما تردد بشأن وجود خلافات بين حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، وأكد أنه لا أساس من الصحة لما أثير بشأن رفض محمد عواد حارس المرمى فكرة الجلوس كبديل لمحمد صبحي في مباراة الأمس أمام إيه إس بورت بطل جيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال أفريقيا.

وأكد المصدر أن الجهاز الفني كان أخطر مهدي سليمان ومحمد عواد بالخروج من قائمة الفريق للمباراة قبل الانتظام في المعسكر، خاصة وأنها كانت فرصة للتدوير بين الحراس كي يشارك محمد صبحي بعد غيابه في الثلاث مباريات السابقة في الدوري، كما أنها كانت فرصة للدفع بالحارس الصاعد عمر عبد العزيز في قائمة المباراة.

وأوضح المصدر أن عواد ومهدي سليمان تقبلا فكرة الخروج من القائمة وتواجدا في ستاد القاهرة بالأمس لمؤازرة الفريق في المباراة.