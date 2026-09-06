أسماء الفائزين في قرعة الصحفيين لأداء الحج

أجرت لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد السيد الشاذلي، اليوم الأحد، قرعة علنية للزملاء الصحفيين، الذين تقدموا لأداء فريضة الحج ضمن بعثة حج النقابة لعام 1448هـ - 2027م، وذلك نظرًا لزيادة عدد الزملاء، الذين تقدموا عن الحصة المقررة من اللجنة الوزارية بمجلس الوزراء للنقابة، التي يتم تنفيذها من خلال إحدى شركات السياحة بمستوى اقتصادي تحسين.

جاء ذلك، بحضور خالد البلشي، نقيب الصحفيين، و جمال عبدالرحيم، سكرتير عام النقابة، وإيمان عوف، عضو مجلس النقابة، وعدد من الزملاء الصحفيين.

فاز في القرعة كل من:

- هبة سعيد محمد سليمان

- وفاء عبدالحي نور الدين

- مها محمد علي أبو ودن

- محمد علي إبراهيم عواض

- باسم محمود عبده

- مصطفى محمود مصطفى مرسى

- انتصار محمد سليمان

- نهال خليل إبراهيم

- أبو العلا حمدي

- مي عبدالعزيز عزام

- إحسان مصطفى عبدالبديع

- شيماء حمدي قنديل

- نورهان مجدي

- جميلة علي سالم

- إيمان محمد البدري

- محمد سعيد حسين

- سهام عبدالعظيم

- نفيسة محروس

- وائل حسن الطوخي

- محمد سيف الدين

- عبدالفتاح فايد

- أماني شفيق

- أماني عبدالله محمد

- محمد سعيد عبدالغني

- محمد حمدي غانم

- منال عبدالله عامر

- ريهام إبراهيم محمد

- عبدالمنعم شعبان

- أشرف حامد صديق

- أحمد عبدالمقصود فاوي

- طلعت إسماعيل هاشم

- أسامة الهواري

- شيرين عبدالعظيم أحمد

- محمد حمدي عبداللطيف

- هاجر محمد عامر

- سعيد أحمد أبو العينين

- محمود أحمد عبدالعزيز القصاص

- ياسر عبدالله محمود

- محمد صلاح الدمرداش

وأكدت لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين، أنه يُستبعد مَن يثبت عدم استيفائه شروط وضوابط وزارة الصحة، أو وزارة الداخلية، أو وزارة الحج السعودية، ويتحمل كل الرسوم الإدارية طبقًا للضوابط الواردة في هذا الشأن، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد تكلفة البرنامج والتعاقد مع إحدى شركات السياحة خلال الأيام القادمة.