 الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال 10 فلسطينيين في عقابا ويزعم ضبط صاروخ ومتفجرات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال 10 فلسطينيين في عقابا ويزعم ضبط صاروخ ومتفجرات

وكالات
نشر في: الأحد 6 سبتمبر 2026 - 5:42 م | آخر تحديث: الأحد 6 سبتمبر 2026 - 5:42 م

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك والشرطة، اليوم، اعتقال 10 فلسطينيين خلال عملية في قرية العقبة شمالي الضفة الغربية، بزعم تورطهم في التخطيط لتنفيذ عمليات وتنظيم بنية تحتية مسلحة.

وقال البيان المشترك إنه تم العثور خلال عمليات التفتيش على صاروخ من دون منصة إطلاق، إضافة إلى بندقية من طراز M16 وكميات من المتفجرات، داخل موقع قالت إن أحد المعتقلين كشف عنه خلال التحقيق الميداني، بحسب وكالة "صفا" الفلسطينية.

وأضاف البيان أن قوات ما يسمى بحرس الحدود فككت الصاروخ والأسلحة والمتفجرات وتدميرها في المكان، مشيرا إلى أن العملية جاءت عقب معلومات استخبارية وتحقيقات استمرت عدة أشهر.

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