الحرس الثوري الإيراني: اعتقال خلية مسلحة مرتبطة بالتيار الملكي

أعلن الحرس الثوري الإيراني اعتقال خلية مسلحة قال إنها مرتبطة بالتيار الملكي، وتضم ثمانية عناصر، وذلك في محافظة فارس جنوبي البلاد.

وبحسب ما أورده الحرس الثوري، جاءت العملية في إطار تحركات أمنية لملاحقة مجموعات مسلحة، فيما لم تُكشف حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن هوية المعتقلين أو طبيعة المخطط الذي يُشتبه في أنهم كانوا يعدّونه.

وفي تطور أمني منفصل، أعلنت الأجهزة التابعة للحرس الثوري في محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران ضبط شحنات من الأسلحة والذخائر، خلال عمليات أمنية في المنطقة، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت في وقت سابق بضبط شحنات أسلحة وذخائر في المحافظة، من بينها أسلحة رشاشة وذخائر وقنابل يدوية، في عمليات قالت السلطات إنها استهدفت منع وصول الأسلحة إلى مجموعات مسلحة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تشديد الأجهزة الأمنية الإيرانية إجراءاتها في عدد من المحافظات، خصوصًا المناطق الحدودية، وسط اتهامات رسمية لمجموعات مختلفة بالسعي إلى تنفيذ عمليات مسلحة أو زعزعة الأمن داخل البلاد.