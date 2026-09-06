غزة: 7 إصابات بينها حالة حرجة في قصف الاحتلال مواطنين غرب القطاع

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أصيب 7 فلسطينيين، بينهم حالة حرجة، اليوم الأحد، جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، في استمرار لخروقات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبحسب ما نشرته وكالة «شهاب»، مساء الأحد، أفادت المعطيات بأن استهدافًا آخر وقع في مخيم الشاطئ، دون تسجيل إصابات.

وتواصل قوات الاحتلال عمليات القصف والتدمير ونسف المباني والاغتيالات في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأصيب، اليوم الأحد، فلسطينيان بنيران جيش الاحتلال، في وقت تواصل فيه القصف وإطلاق النار في مختلف مناطق قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «صفا»، بإصابة مواطنين، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المسلخ جنوبي مدينة خان يونس.

واستهدف إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي في محيط السنافور بحي التفاح شرقي المدينة، وتجدد القصف المدفعي على الحي.

وأطلقت طائرة مُسيّرة إسرائيلية النار في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، فيما وصل الرصاص الحي إلى محيط منطقة الزرقاء وشارع النفق شمال شرقي المدينة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة عنيفة شرقي المدينة. إضافة إلى ذلك، دمّر الطيران الحربي الإسرائيلي مجمع الصخرة بالكامل شرقي مدينة غزة، فيما جددت الآليات الإسرائيلية إطلاق النار في المنطقة.

وفي جنوبي القطاع، أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار بكثافة شمالي مدينة رفح. واستهدف قصف مدفعي المناطق الشرقية لمدينة خانيونس، وسط إطلاق نار، وتحليق للطيران الحربي والمسيّر.