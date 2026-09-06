القيادة المركزية الأمريكية تغير مسار 92 سفينة تجارية ضمن الحصار على إيران

قالت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط "سنتكوم"، اليوم الأحد، إن قواتها تواصل فرض الحصار البحري على إيران.

وأضافت أنه حتى هذا اليوم، قامت القوات الأمريكية بتغيير مسار 92 سفينة تجارية، وتعطيل 3 سفن، وتفتيش سفينتين، لضمان الامتثال التام للحصار، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية الإخبارية.

وتقوم طائرة مقاتلة شبحية من طراز إف-35 إيه تابعة لسلاح الجو الأمريكي بدوريات فوق المياه الإقليمية، في الوقت الذي تواصل فيه قوات "سنتكوم" فرض الحصار البحري على إيران.

وفي وقت سابق، كشفت "سنتكوم" أنها دمرت 3 ناقلات نفط تابعة للحرس الثوري بعد استهداف إيران سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية.

وذكرت "سنتكوم"، في منشور عبر منصة إكس، أن قواتها شنت غارات جوية على 3 ناقلات نفط خام إيرانية، أمس السبت، بعد أن أطلق الحرس الثوري صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية كانتا تقومان بدوريات في المياه الإقليمية.

وأضافت "سنتكوم": "نجحت حاملة طائرات أمريكية ومدمرة صواريخ موجهة في تفادي عدة هجمات إيرانية غير مبررة. ولم يُصب أي من أفراد القوات الأمريكية بأذى".