مباحثات سعودية باكستانية إيرانية حول الجهود الرامية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة

بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في اتصال هاتفي، مع نظيريه الباكستاني، محمد إسحاق دار، والإيراني عباس عراقجي، الجهود المبذولة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها اليوم الاحد أن الأمير فيصل بن فرحان، وإسحاق دار ناقشا مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل التطورات المرتبطة بالأزمة الراهنة، والجهود المبذولة لاحتوائها والدفع نحو الحلول السلمية.

وناقش الجانبان السعودي والباكستاني خلال الاتصال الجهود الرامية إلى احتواء الأزمة عبر الحوار والتفاوض، بما يخفض حدة التوتر ويحافظ على أمن المنطقة واستقرارها، كما استعرض الأمير فيصل بن فرحان وإسحاق دار العلاقات الثنائية بين السعودية وباكستان، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

كما أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً بنظيره الإيراني عباس عراقجي، إذ بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وتأتي المباحثات السعودية - الباكستانية - الإيرانية في خضم التطورات الإقليمية المتسارعة، فيما تواصل السعودية التأكيد على أهمية الحلول السلمية والحوار لخفض التصعيد.