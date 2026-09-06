البترول: خطة خمسية للتوسع والنمو وتعزيز تنافسية شركة التعاون للبترول وفتح أسواق جديدة خارج مصر

• رئيس الشركة: 43% نموًا في صافي الربح.. و610% زيادة في كميات وقود تموين السفن

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن شركة التعاون للبترول تمتلك مقومات كبرى من الخبرات المتراكمة والإمكانات الفنية والتشغيلية، بما يؤهلها لتعزيز قدرتها التنافسية والتوسع في الأسواق الخارجية، خاصة في مجالات الزيوت والصناعات الكيماوية، التي تمثل فرصًا واعدة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة في الدول المجاورة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة التعاون للبترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2025/2026، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وعدد من قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، ووكيل أول الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، والمحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.

ووجّه الوزير إدارة الشركة بإعداد خطة عمل خمسية طموحة للسنوات الخمس المقبلة تستهدف تحقيق معدلات نمو متزايدة، والتوسع في تقديم الخدمات والمنتجات، والانطلاق من السوق المحلية إلى أسواق الدول المجاورة، بما يعزز تنافسية الشركة ويرفع كفاءة عملياتها ويدعم قدرتها على تحقيق عوائد ونمو مستدام.

وأكد المهندس كريم بدوي أهمية مواصلة تطوير جودة المنتجات والخدمات، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتراكمة لدى الشركة في تطوير أنشطتها وتعظيم العائد منها، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والصحة المهنية، والحفاظ على جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين، بما يعزز ثقة العملاء وتنافسية الشركة.

من جانبه، استعرض المحاسب مصطفى السيد، رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول، نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من يوليو 2025 حتى يونيو 2026، مشيرًا إلى تحقيق معدلات نمو قياسية في عدد من الأنشطة، انعكست في ارتفاع صافي الربح بنسبة 43% مقارنة بالعام السابق.

وأوضح أن الشركة واصلت تنفيذ برنامج طموح لتنمية المبيعات وتعظيم حصتها السوقية، حيث ارتفعت مبيعات الزيوت التصديرية إلى نحو 1324 طنًا، بزيادة 30% عن العام السابق، فيما بلغت الحصة السوقية للشركة نحو 16%.

وأشار إلى تحقيق طفرة كبيرة في نشاط تموين السفن، حيث ارتفعت كميات وقود تموين السفن إلى نحو 107 آلاف طن، مقابل 17.5 ألف طن خلال العام السابق، بنسبة نمو بلغت 610%، إلى جانب وصول كميات التموينات المحلية إلى نحو 65 ألف طن.

وأضاف أن قيمة مبيعات وقود تموين السفن والعوائد المحققة من الخدمات المقدمة للشحنات ارتفعت إلى نحو 80 مليون دولار، مقابل 16.5 مليون دولار خلال الفترة المماثلة، محققة نموًا بنسبة 485%، بما يعكس التطور الكبير الذي شهده النشاط وقدرته على تعظيم الحصيلة الدولارية للشركة.

ولفت رئيس الشركة إلى أن مبيعات الزيوت البحرية بلغت نحو 1.5 ألف طن بقيمة 3.7 مليون دولار، بزيادة 30% عن الفترة المماثلة من العام السابق، مؤكدًا استمرار العمل على تنمية هذا النشاط والتوسع في الأسواق المستهدفة.