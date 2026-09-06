ألمانيا: ارتفاع كبير في نسبة المشاركة بانتخابات سكسونيا-أنهالت مقارنة بعام 2021

وصلت نسبة المشاركة في انتخابات برلمان ولاية سكسونيا-أنهالت الألمانية إلى أكثر من 50% في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم الأحد.

وأعلنت رئيسة لجنة الانتخابات بالولاية، كريستا ديكمان، في ماجدبورج (عاصمة الولاية)، أن نسبة المشاركة بلغت 4ر54% عند الساعة الثانية ظهراً، مقابل 1ر27% في نفس هذا التوقيت في انتخابات عام 2021، و4ر35% في انتخابات عام 2016.

وأوضحت اللجنة أن هذه البيانات تستند إلى عيّنة استطلاعية تمثيلية من مراكز الاقتراع المباشرة.

وتواصل مراكز الاقتراع البالغ عددها زهاء 2130 مركزاً في أنحاء الولاية الواقعة شرقي ألمانيا استقبال الناخبين حتى الساعة السادسة مساءً.

وكانت ديكمان أفادت في وقت سابق بأن نسبة المشاركة في النسخة الحالية من هذه الانتخابات وصلت إلى 7ر34% بحلول الساعة الثانية عشرة ظهراً. وكانت نسبة المشاركة قد بلغت في التوقيت نفسه خلال انتخابات عام 2021 نحو 4ر22%، لتصل في نهايتها آنذاك إلى 3ر60%، شاملة التصويت عبر البريد.

وتتوقع رئيسة لجنة الانتخابات صدور النتيجة النهائية الأوليّة في وقت مبكر من صباح غد الاثنين.

وتستقبل مراكز الاقتراع في الولاية، والبالغ عددها 2130 مركزاً، الناخبين حتى الساعة السادسة مساءً، وهو نفس توقيت الموعد الأخير لتسليم بطاقات التصويت عبر البريد أيضاً. ويحق لنحو 7ر1 مليون مواطن ممن أتموا الثامنة عشرة من عمرهم المشاركة في هذا الاقتراع. وأوضحت رئيسة اللجنة أن سير العملية الانتخابية خلال فترة الصباح اتسم بالسلاسة دون أي معوقات، مؤكدة عدم تسجيل "أوقات انتظار غير متناسبة" أمام اللجان.